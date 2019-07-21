Бузова выбрала трендовые джинсы скинни из «состаренного» денима

Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова в недавней импровизированной фотосессии отметилась в трендовых джинсах скинни. Ведущая проекта «Дом-2» побывала в родном Санкт-Петербурге, поделившись с подписчиками в Instagram фотоотчётом из своей поездки. Ольга Бузова последовала совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелины Хромченко, отдав предпочтение искусственно «состаренному» дениму.

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Свой образ телеведущая дополнила алой футболкой с принтом и белыми практичными кроссовками на шнуровке.

«Мой любимый город на Неве и его необыкновенные закаты», — добавила Бузова.

Напомним, что бывший супруг певицы Дмитрий Тарасов после расставания с ведущей «Дома-2» сыграл свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко. Пара воспитывает общую дочь Милану. Сама Бузова не торопится выходит замуж. По словам телеведущей, она советует всем мужчинам, которые строят отношения без любви отказаться от подобных романов. Ольга уверена, что каждая девушка мечтает о взаимности и искренних чувствах.