Лопырева в Питере отправилась на речную прогулку с Булатовым

За последние два месяца модель успела посетить Францию и дважды наведалась в Россию.

35-летняя Виктория Лопырева не скрывает: она привыкла к тому, что каждый ее день расписан буквально по минутам. Однако с рождением первенца — сына Марка Лео, знаменитость стала больше времени проводить дома, отказавшись от частых перелетов. По словам самой Виктории, ей не хватает того ритма, которым она жила все эти годы до появления малыша. Однако, когда Марк немного подрастет, Лопырева планирует вернуться к привычному дня нее загруженному графику, с многочисленными деловыми встречами, поездками и командировками.

За последние два месяца Виктория Лопырева успела посетить Францию и дважды наведалась в Россию. Приехав в Санкт-Петербург, знаменитость вместе со своим возлюбленным Игорем Булатовым отправилась на речную прогулку. Модель поделилась свежими кадрами в Stories, устроив импровизированную фотосессию на теплоходе. Избранник девушки старается сопровождать Викторию в поездках.

Лопыревой пришлось пропустить кинофестиваль в Каннах. Модель не смогла оставить Марка Лео на попечение опытных нянечек ради выхода в свет. Виктория сама кормит грудью пятимесячного сынишку, отказавшись от искусственного прикорма.