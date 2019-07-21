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Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам

У актрисы ушло три года на то, чтобы она стала доверять любимому.

Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам
Хилькевич ревновала мужа к подругам/globallookpress.com

Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram, что очень сильно ревновала супруга к своим подругам. По ее словам, ревность всегда было ее слабым местом. С детства актрису учили, что доверять мужчинам нельзя. Везде таится обман и опасность. Звезде было очень непросто жить с такими мыслями и стереотипами. Это доставляло ей много неудобств и часто выливалось в ссоры с любимым человеком.

«И у меня ушло почти три года здоровых отношений на то, чтобы я расслабилась и начала доверять. Чтобы разобраться в себе, в собственных мыслях и помыслах любимого. Но это была работа двоих, одного моего желания, конечно, было недостаточно. И когда этот момент настал, я смогла начать дышать полной грудью. Я бы даже сказала, что мы оба начали это делать! Доверие и уважение — столпы, на которых держится крепкий союз. Хотя бывает, что после какого-нибудь неприятного сна я потом ещё полдня дуюсь на мужа», — заявила Анна Хилькевич.

Отметим, что Анна Хилькевич не смогла построить счастливого брака с первым мужем. В мае 2011 года она вышла замуж за директора по объектам телесериала «Барвиха» Антона Покрепу. Через полтора года пара развелась.

В 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. От этого брака родилось две дочери – Арианна и Мария. Добавим, что широкую известность Анне Хилькевич принесла роль Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага». На сегодняшний день в послужном списке актрисы несколько десятков ролей в различных кинофильмах и сериалах. После рождения второго ребенка в 2018 году Хилькевич какое-то время не появлялась в кадре. Она не раз отмечала в интервью с журналистами, что для нее на первом месте семья, а только потом работа.

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Анна ХилькевичАнтон ПокрепаАртур Волков

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Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам
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