Анна Хилькевич показала домашний спектакль с участием дочки

Анна Хилькевич не только прославилась после сериала «Универ. Новая общага», но и стала заметной звездой русского Instagram с количеством подписчиков более 8 миллионов. В своем аккаунте Анна отражает разные стороны своей насыщенной событиями жизни, в том числе размещает фото и видео о времяпрепровождении с детьми.

В очередном ролике Хилькевич показала, как вместе со старшей дочерью Арианной поставила кукольный спектакль на тему сказки «Красная шапочка». На видео Серого волка озвучивает Анна, а Красную Шапочку играет малышка.

«Уж не знаю, какой путь и профессию выберет моя старшая дочь, но творчества в ее жизни хоть отбавляй. И, кстати, театральные постановки дома — отличное времяпрепровождение для всей семьи. Попробуйте», — написала в подписи к ролику актриса.

Актриса признавалась, что размещение совместных фото и видео с детьми помогает ей создавать совместную историю, которую девочки благодаря постам смогут узнать в подробностях, когда подрастут. «Моя мама родила меня в 32, а я старшую дочку в 29. И когда мои дочки вырастут, они смогут увидеть, как мы вместе веселились, гуляли, ездили в музеи и театры, как много всего мы делали вместе. И я бы очень хотела посмотреть на своих молодых родителей, когда я у них только-только появилась», — оставила звезда комментарий под совместным фото с Арианной.

Напомним, первым мужем Анны был продюсер Антон Покрепа. В 2015 году Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна, с которым воспитывает двух дочерей. Младшей, Марии, в августе исполнится год. Актриса рассказывала, что у них с Артуром был очень сложный период, когда они оказались на грани расставания. Такая ситуация сложилась после рождения второго ребенка, но проблему решило появление в доме круглосуточной няни, после чего супруги смогли больше времени уделять друг другу и примирились.