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Нонна Гришаева не смогла попасть в Одессу к матери и дочери

Актриса вынуждена отмечать свой день рождения вдали от самых близких людей.

Нонна Гришаева не смогла попасть в Одессу к матери и дочери
Гришаева отмечает день рождения вдали от родных/globallookpress.com

Актриса театра и кино Нонна Гришаева в Instagram рассказала, что свой 48-й день рождения она вынуждена отмечать вдали от самых близких людей – мамы и дочери, которые находятся в украинской Одессе. Сама звезда сейчас со своим вторым мужем и сыном катается на яхте по Эгейскому морю.

«Всем спасибо за ваши теплые слова и поздравления. Конечно, мне хотелось праздновать свой день рождения в Одессе, где у меня и мама, и дочка, и много близких и родных с друзьями. Но, к сожалению, не все исполняется, что хочется. Поэтому позвольте передать вам привет с берегов Эгейского моря, где я нахожусь только с мужем, сыном и подругой. И еще раз вас поблагодарить за ваши теплые слова в мой адрес», — заявила расстроенная актриса.

В конце ролика Нонна Гришаева исполнила композицию «У Черного моря». Эту песню в далеком 1951 году написал поэт Семен Кирсанов совместно с композитором Модестом Табачниковым. Она стала своего рода визитной карточкой Одессы. Композицию в свое время исполнял Леонид Утесов.

Напомним, что Нонна Гришаева была замужем за актером и музыкантом Антоном Деровым. От этого союза родилась дочь Анастасия, которая живет на Украине. Сейчас у звезды второй муж – актер Александр Нестеров.

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Тэги:

ГрецияНонна ГришаеваОдессаУкраинаЭгейское море

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Нонна Гришаева не смогла попасть в Одессу к матери и дочери
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