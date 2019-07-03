НОВОСТИ

Влад Кадони посчитал, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна

Ведущий проекта «Дом-2» раскритиковал наряды знаменитостей.

Влад Кадони посчитал, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна
Кадони раскритиковал наряды звезд/globallookpress.com/

Новоявленный эксперт в области моды, ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони раскритиковал наряды знаменитостей, в которых они появлялись на различных светских тусовках в этом году.

Нонна Гришаева
Гришаеву раскритиковал Влад Кадони/globallookpress.com

К примеру, от ведущего досталось Нонне Гришаевой за платье, в котором она появилась на открытии кинофестиваля «Кинотавр-2019» в Сочи. Как отметил Кадони, звезда в таком платье больше похожа на рыбу-клоуна. Он заметил, что на ней слишком много ярких деталей. При этом он сказал, что у актрисы прекрасная внешность, благодаря которой она отлично выглядит. Влад считает, что рисковать нужно, но только делать это тонко и с умом. Гришаевой, судя по всему, еще есть куда расти в этом направлении.

Досталось от Кадони и другой представительнице актерского мира — Наталье Рудовой. На премьеру нового сезона сериала «Рассказ служанки» знаменитость пожаловала в коротком платье, что привлекло внимание модного эксперта. Он не понимает, почему при высоком росте Рудова надевает короткие платья. У него сложилось ощущение, что актриса донашивает наряд за сестрой. Как он считает, ей бы подошел больше шифоновый сарафан до колен насыщенного оттенка.

Певица и телеведущая Анна Семенович на премии «МУЗ-ТВ 2019» появилась в красивом платье в пол. Однако и здесь эксперт сделал неутешительные выводы: «Оголила все недостатки и спрятала достоинства. Анне нужно скрывать руки и избегать облегающих вещей. Концепция должна биться с внешностью, а здесь, если бы даже костюм и платье были полноценными, не подошли бы оба. Надеть на себя сразу два неудачных наряда — это нечто», — сказал Влад Кадони, которого цитирует «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СеменовичВлад Кадонимода и стильНаталья РудоваНонна ГришаеваПрограмма "Дом-2": последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Влад Кадони посчитал, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна
Интересно?
Поделись с друзьями: