Влад Кадони посчитал, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна

Новоявленный эксперт в области моды, ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони раскритиковал наряды знаменитостей, в которых они появлялись на различных светских тусовках в этом году.

К примеру, от ведущего досталось Нонне Гришаевой за платье, в котором она появилась на открытии кинофестиваля «Кинотавр-2019» в Сочи. Как отметил Кадони, звезда в таком платье больше похожа на рыбу-клоуна. Он заметил, что на ней слишком много ярких деталей. При этом он сказал, что у актрисы прекрасная внешность, благодаря которой она отлично выглядит. Влад считает, что рисковать нужно, но только делать это тонко и с умом. Гришаевой, судя по всему, еще есть куда расти в этом направлении.

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Досталось от Кадони и другой представительнице актерского мира — Наталье Рудовой. На премьеру нового сезона сериала «Рассказ служанки» знаменитость пожаловала в коротком платье, что привлекло внимание модного эксперта. Он не понимает, почему при высоком росте Рудова надевает короткие платья. У него сложилось ощущение, что актриса донашивает наряд за сестрой. Как он считает, ей бы подошел больше шифоновый сарафан до колен насыщенного оттенка.

Певица и телеведущая Анна Семенович на премии «МУЗ-ТВ 2019» появилась в красивом платье в пол. Однако и здесь эксперт сделал неутешительные выводы: «Оголила все недостатки и спрятала достоинства. Анне нужно скрывать руки и избегать облегающих вещей. Концепция должна биться с внешностью, а здесь, если бы даже костюм и платье были полноценными, не подошли бы оба. Надеть на себя сразу два неудачных наряда — это нечто», — сказал Влад Кадони, которого цитирует «СтарХит».