КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Звездный совет: Андреева и Вербицкая высказались против выщипывания бровей

Телеведущие считают, что это не модно и даже вредно.

Звездный совет: Андреева и Вербицкая высказались против выщипывания бровей
Лариса Вербицкая/instagram.com/larisa_verbitskaya/

Лариса Вербицкая рассказала, почему она не выщипывает брови. «Часто в косметических салонах предлагают коррекцию бровей. Стоит ли это делать? Я, например, всегда отказываюсь. И вот почему.️
В среднем одна бровь насчитывает 250 волосков. Растет волосок приблизительно 4 месяца, после чего выпадает», — написала телеведущая в Instagram.


Она также напомнила, что мода на выщипывание бровей и волос надо лбом появилась в конце 14-го — начале 15-го веков. У Моны Лизы на картине Леонардо да Винчи бровей практически нет.
Мода менялась, и уже в 17-м веке девушки рисовали брови древесным углем, а в 18-м веке сбривали. Во Франции, к примеру, делали накладные брови из мышиной шерсти.

«Сейчас, к счастью, в моде естественность. И форма бровей для каждого должна быть своя. Это мое мнение», — подвела итог своим размышлениям Лариса Вербицкая.

Согласна с коллегой и Екатерина Андреева, которая на своей странице в Instagram разместила видео с репортажем из одного салона в Казахстане, где ей сделали процедуру укрепления роста бровей.

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Екатерина АндрееваЛариса Вербицкая

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Звездный совет: Андреева и Вербицкая высказались против выщипывания бровей
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