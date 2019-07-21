Дмитрий Нагиев признался, что Инстаграм почти не приносит ему денег

Популярный телеведущий Дмитрий Нагиев считается одним из самых высокооплачиваемых артистов, годовой доход которого исчисляется не одним миллионом долларов. Помимо кино, сериалов, телевидения и спектаклей он еще и один из самых востребованных ведущих закрытых корпоративов, свадеб бизнесменов, юбилеев компаний. А про рекламу и говорить нечего, он буквально повсюду — в Интернете и на телеэкранах.

Но, как говорят, много денег не бывает, что, собственно, и подтвердил артист. На своей странице в Instagram Нагиев опубликовал короткое видео, где он, стоя под дождем, произносит одно не совсем литературное слово.

«Когда-то мне сказали, что лучший способ поднять денег — это проституция и инстаграм. Судя по количеству в моём рекламы — инстаграм отпадает», — подписал ролик Дмитрий.

больше по теме Дмитрий Нагиев восхитился собственной харизмой Шоумен поиронизировал над собой, опубликовав видео с прогулки на яхте.

Подписчики знаменитости выразили ему свое сочувствие и поддержку, при этом признав, что он настолько хорош, что хочется верить каждому его слову и жесту. Одним словом, большой артист.

Напомним, 52-летний Нагиев не женат, у него есть взрослый сын Кирилл, который пошел по стопам отца, снимается в сериалах, известность получил после роли Фила в фильме «Бригада: Наследник».