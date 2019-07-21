НОВОСТИ

Дмитрий Нагиев признался, что Инстаграм почти не приносит ему денег

Телеведущий надеялся хорошо заработать в соцсети.

Дмитрий Нагиев признался, что Инстаграм почти не приносит ему денег
Дмитрий Нагиев/https://www.instagram.com/nagiev.universal/

Популярный телеведущий Дмитрий Нагиев считается одним из самых высокооплачиваемых артистов, годовой доход которого исчисляется не одним миллионом долларов. Помимо кино, сериалов, телевидения и спектаклей он еще и один из самых востребованных ведущих закрытых корпоративов, свадеб бизнесменов, юбилеев компаний. А про рекламу и говорить нечего, он буквально повсюду — в Интернете и на телеэкранах.

Но, как говорят, много денег не бывает, что, собственно, и подтвердил артист. На своей странице в Instagram Нагиев опубликовал короткое видео, где он, стоя под дождем, произносит одно не совсем литературное слово.

«Когда-то мне сказали, что лучший способ поднять денег — это проституция и инстаграм. Судя по количеству в моём рекламы — инстаграм отпадает», — подписал ролик Дмитрий.

Подписчики знаменитости выразили ему свое сочувствие и поддержку, при этом признав, что он настолько хорош, что хочется верить каждому его слову и жесту. Одним словом, большой артист.

Напомним, 52-летний Нагиев не женат, у него есть взрослый сын Кирилл, который пошел по стопам отца, снимается в сериалах, известность получил после роли Фила в фильме «Бригада: Наследник».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

артистденьгиДмитрий Нагиев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дмитрий Нагиев признался, что Инстаграм почти не приносит ему денег
Интересно?
Поделись с друзьями: