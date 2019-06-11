Дмитрий Нагиев осваивает роль Остапа Бендера

Дмитрий Нагиев признался, что долго не решался брать роль Остапа Бендера в новой версии «12 стульев» режиссера Петра Зеленова. По его словам, после поступления предложения он еще некоторое время обдумывал, стоит ли ему погружаться в образ культового персонажа, обосновывая свои сомнения очень большой ответственностью. Ведь зрители этого персонажа ассоциируют с Андреем Мироновым, Сергеем Юрским, Арчилом Гомиашвили и Олегом Меньшиковым.

Впрочем, новая версия «12 стульев» не будет слепой копией того, что было снято ранее. В этот раз создатели хотят показать зрителям полнометражный фильм, состоящий из нескольких серий.

«Показать Бендера в той стране, которая была вокруг в это время. Ведь ни в одном фильме этого не показано, что происходило, этот ад, который был вокруг. Вот, наверное, пришло время снять такое кино. И я прямо мучаюсь, не знаю. И хочется и колется!» — приводит слова Нагиева журнал «7 дней».

Стоит отметить, что кастинг режиссер решил не проводить. Сценарий сразу начали писать под Нагиева и звезду сериала «Кухня» и МХТ им. Чехова — Дмитрия Назарова.

Кстати, последний уже начал вживаться в роль. Свою фотографию в образе Назаров опубликовал на личной странице в соцсети Instagram и обрамил снимок стихами, посвященными началу работы над кинокартиной.