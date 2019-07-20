Кучера и Лобода поговорили с Кудрявцевой о беспокойстве за детей

Накануне телеведущая призналась, что у нее начался «психоз» и ночные кошмары из-за беспокойства за дочь.

Лера Кудрявцева призналась, что испытывает сильное беспокойство за дочку, доходящее до истерик и ночных кошмаров. Телеведущая опубликовала в соцсети снимок с маленькой Машей и спросила у читающих ее молодых мам, как справиться с подобным «психозом».

Поклонницы написали артистке множество комментариев, но оказалось, что история Леры тронула и ее звездных коллег. Под снимком развернулась целая беседа, где знаменитости с детьми дали Кудрявцевой собственные полезные советы.

Светлана Лобода, у которой подрастают две дочери, отметила, что нужно гнать от себя страхи и стараться заполнить голову только позитивными мыслями. По крайней мере, нужно стараться это сделать. Оскар Кучера, недавно ставший отцом уже в пятый раз, признался, что ему хорошо знакома тревога за малышей.

«Расскажешь потом, что делать», – попросила Кудрявцева.

Появилась в комментариях и Татьяна Лазарева, предложившая свой метод решения проблемы. По словам артистки, Лере стоит стать гостьей ее шоу на YouTube, где ей непременно помогут.

«Все расскажем, объясним, будешь как новенькая», – пишет Лазарева.

Нашлись и те, кто разочаровал теледиву. Лариса Гузеева и Денис Клявер с уверенностью заявили, что ничего с подобными страхами поделать нельзя, с любым родителем они остаются на всю жизнь. А Анита Цой и Валерия просто восхитились дочерью Кудрявцевой, которая растет очень милой.