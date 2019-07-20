Кудрявцева довела себя до кошмаров и паники из-за беспокойства о ребенке

Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.

Казалось бы, Лера Кудрявцева уже опытная мама – она вырастила и воспитала сына Жана, так что с малышкой Машей, появившейся на свет в прошлом году, все должно идти более спокойно. Но на деле получается иначе. Время от времени 48-летняя телеведущая не перестает переживать за дочку, чем доводит себя почти до психозов. Об этом Лера рассказала в своем Instagram.

«Мамули, скажите, как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся, то машины, то балконы, то вода. Готова стоять на обочине полчаса, чтоб даже шума машины не было слышно, а то вдруг какой-нибудь идиотина летит, например. Паника, короче, или нервы», — пишет звезда.

В комментариях одна из подписчиц посоветовала Лере обратиться к психологу, потому что, как заверят девушка, многие страхи у людей передаются генетически. Поэтому все это надо просто проработать. Другая же поклонница объясняет происходящее просто: «Это просто поздние дети – наша любовь и смысл».

Напомним, Лера Кудрявцева родила Машу своему мужу хоккеисту Игорю Макарову, который младше ее на 16 лет, действительно поздно — в 47 лет. Но это не делает никого менее счастливыми, а Маша растет, окруженная заботой и любовью. Кстати, уже 13 августа девочке исполнится один год. И, значит, она уже сама может «потрепать нервы» маме, демонстрируя свою самостоятельность и характер, доказывая свою правоту. Случай с качелями в этом смысле очень показательный.