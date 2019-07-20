Пегова продемонстрировала себя в бигудях

Ирина Пегова поделилась с подписчиками своего микроблога в Instagram кадром со съемочной площадки. 41-летняя актриса предстала в бигудях, показав, как гримируется перед тем, как сыграть очередную роль.

«Моя работа – это как вишенка на торте моей жизни», – написала звезда под фото.

«Ирочка, вы сами – настоящая вишенка, любим вас!»; «Очень красивая женщина»; «Смотреть на работу профессионала всегда интересно. Вы, Ирина – профессионал своего дела! Трудиться и получать удовольствие от работы – это счастье! Вы на своём месте! Трудолюбивая, искренняя, добрая, умная и очень красивая!» – прокомментировали фолловеры снимок.

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Напомним, ранее Ирина Пегова призналась, что часто режиссеры видят ее в однотипных образах. Так, актриса играет «острохарактерных теток» либо «русскую народную героиню». Знаменитость рассказала, что любит разнообразие в творчестве, однако не станет отказываться от своей профессии, даже если и дальше придется играть одно и то же. Пегова призналась, что влюблена в свою работу и получает от процесса удовольствие.