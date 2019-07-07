Ирина Пегова в образе «тетки» объявила об отпуске

Ирина Пегова, как и большинство коллег по сцене, ушла в отпуск. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram. 41-летнюю актрису переполняли эмоции. Знаменитость даже записала видео, прокричав, что рада долгожданному отдыху.

«Отдыхаем! Все на море срочно», – подписала видео актриса.

В кадре Пегова предстала с короткими осветленными волосами после химической завивки. Фолловеры актрисы предположили, что звезда надела парик.

«Прическа очень идет. Как девчонка», – отметили поклонники.

«А я думала, что люди искусства живут театром, готовы проводить там все время, а вы радуетесь так отпуску, как токарь на заводе!» – прокомментировала одна из подписчиц.

«Срочно в Выксу собирать чернику, а то пропадет», – пошутили другие фолловеры.

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Напомним, ранее Ирина Пегова посетовала, что часто играет однотипные роли. По ее словам, режиссеры предлагают ей сниматься либо в образе «острохарактерной тетки», либо «русской народной героини», а ей хочется разнообразия в творчестве. Актриса отметила, что, несмотря на это, любит свою работу и с одинаковым удовольствием играет и в кино, и в театре.