Шестилетний Саша Плющенко потренировался с грузами на ногах

Недавно шестилетний Саша Плющенко получил травму. Мальчик упал и повредил подбородок, его доставили в клинику, где медикам пришлось наложить ему несколько швов. После случившегося Гном Гномыч оправился быстро и уже вернулся к тренировкам.

Аккаунт маленького спортсмена в Instagram ведет Яна Рудковская. Звездная мама опубликовала в блоге видео с тренировки сына. В ролике можно увидеть, как Саша вместе с другими детьми прыгает и бегает с утяжелителями на руках и ногах, а затем прекращает разминку и подбегает к отцу. Рудковская первой оставила к посту комментарий.

«Сильный малыш», – похвалила наследника Яна.

Поклонники в комментариях отметили энтузиазм и выносливость мальчика. «Серьезная подготовка к новому сезону», «Такой умничка», «Супер Саша», «Здоровья, терпения и удачи! Ты на правильном пути. Мы ждем чемпиона», «Труженик! С большой буквы», «Молодчинка!» – похвалили Плющенко-младшего подписчики страницы.

Вместе с папой Евгением Плющенко Саша готовится к выступлению в шоу, которое пройдет в ряде стран Европы. Рудковскую часто упрекают в том, что из-за постоянных тренировок у ее сына нет детства. Но сама продюсер не раз отмечала, что не заставляет ребенка заниматься спортом, он стремится стать чемпионом по собственному желанию.