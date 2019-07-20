Сын Рудковской и Плющенко попал в больницу после тренировки

Шестилетний Саша Плющенко старательно идет по стопам отца. Олимпийский чемпион лично тренирует наследника в собственной школе фигурного катания. Ежедневно Гном Гномыч проводит по несколько часов на льду, чтобы оставаться в форме. Юный фигурист делает успехи – в Японии сувениры с его лицом раскупают не меньше, чем продукцию Евгения Плющенко.

Конечно же, во время тренировок случаются травмы. Недавно Сашу доставили в больницу. По словам Яны Рудковской, Гном Гномыч упал на льду после сложного прыжка. В результате скорая увезла мальчика с рассечённым подбородком.

Гном Гномыча быстро выписали из больницы, наложили швы и запретили много двигаться. Все же Саша много бегал и играл с друзьями, но старался быть аккуратнее. Через несколько дней маленький спортсмен вернулся к тренировкам.

Плющенко старший и младший готовятся к выступлению, которое пройдет в нескольких странах Европы. Олимпийский чемпион гордится наследником также, как и мама. Яна Рудковская не раз доказывала, что не заставляет Сашу заниматься фигурным катанием. Тем не менее, поклонники переживают, что у Гном Гномыча проходит«несчастливое детство».