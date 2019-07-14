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Татьяна Брухунова продемонстрировала туфли Prada за 50 тысяч рублей

Молодая помощница Петросяна предпочитает ретро-стиль.

Татьяна Брухунова продемонстрировала туфли Prada за 50 тысяч рублей
Татьяна Брухунова любит ретро-стиль. Фото: instagram.com/bruhunova/

30-летняя Татьяна Брухунова не скрывает своей любви к люксовым вещам. Молодая помощница Евгения Петросяна демонстрирует одежду известных брендов, часто подвергая себя критике хейтеров. Так, некоторые подписчики микроблога Брухуновой считают, что она одевается неподобающе своему возрасту. По мнению фолловеров девушки, Татьяна в своих нарядах выглядит значительно старше.

В ответ помощница Петросяна заявляла, что признанные стилисты оценили ее вкус и не имеют никаких претензий к ее порой необычным образам.

Так, Брухунова опубликовала фото с прогулки, представ перед поклонниками в новом образе. Татьяна выбрала туфли Prada, стоимость которых составляет порядка 50 тысяч рублей, кардиган с цветочной вышивкой Maje, который стоит около 20 тысяч рублей, и джинсы демократичного бренда Zara.

«Это было вчера», – подписала снимок помощница Петросяна.

В этот раз поклонники оценили образ Брухуновой. Особенно понравились некоторым подписчицам красные туфли.

«Красные туфельки особенно нравятся! Prada не только носит дьявол… но и некоторые симпатичные девушки»; «Какие туфельки, женственность невероятно красиво смотрится на ножках. Удобно?» – поинтересовались фолловеры.

На что помощница Петросяна ответила, что это ее любимая модель, так как она предпочитает толстые и устойчивые каблуки.

Напомним, слухи о романе юмориста Татьяны Брухуновой и 73-летнего Евгения Петросяна появились на фоне развода комика с его женой, артисткой Еленой Степаненко, в конце 2018 года. Татьяна даже дала большое интервью на федеральном канале, рассказав о своих чувствах к юмористу.

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Тэги:

Евгений ПетросянЕлена Степаненкозвездный стильТатьяна Брухунова

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Татьяна Брухунова продемонстрировала туфли Prada за 50 тысяч рублей
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