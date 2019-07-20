«Какая-то грузинка»: Гигинеишвили нарядил Оболенцеву в папаху

Резо Гигинеишвили опубликовал в Instagram фото своей супруги Надежды Оболенцевой в необычном для светской львицы образе. В кадре Оболенцева позировала в папахе – традиционном для горцев головном уборе, сшитом из овчины. Черный цвет папахи выгодно подчеркнул выразительные голубые глаза Оболенцевой.

«Какая-то грузинка», – подписал фото режиссер.

Напомним, 37-летняя Резо Гигинеишвили и 36-летняя Надежда Оболенцева поженились 18 июля. Для регистрации брака влюбленные выбрали Кутузовский ЗАГС Москвы. Бизнес-леди надела для торжества строгий белоснежный костюм с открытыми плечами, сшитый российским дизайнером Яной Расковаловой. Режиссер выбрал для церемонии бракосочетания джинсы, белую рубашку и красную «дутую» безрукавку.

больше по теме Ради стройной фигуры Надежда Оболенцева изнуряет себя тренировками Подруга Светланы Бондарчук хочет быть еще стройнее.

Для Гигинеишвили, как и для Оболенцевой, брак стал третьим. Режиссер был женат на певице Анастасии Кочетковой и дочери Никиты Михалкова – Надежде.

Светская дива состояла в браке с бизнесменом Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым. Возможно, поэтому знаменитости не стали устраивать пышного торжества и выбрали для мероприятия скромные наряды.