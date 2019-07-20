Подкаминская обнародовала архивное фото, сделанное во время беременности

Елена Подкаминская опубликовала в Instagram архивный снимок, сделанный во время съемок фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение». На фото беременная актриса нежно обнимает своего коллегу Леонида Бараца. Подкаминская поздравила артиста с днем рождения, поведав, что во время съемок между ними установились доверительные отношения.

«Лёшенька! Только тебе могла доверить своё натуральное пузо для работы! С днём рождения, небритыш, мой дорогой! Люблю!» – подписала снимок актриса, сопроводив его хештегами «киномуж», «Настя», «жена Леши».

«В смысле натуральное пузо?!» – заинтересовались подписчики.

40-летняя звезда сериала «ИП Пирогова» ответила, что, когда снималось продолжение фильма «О чем говорят мужчины», она была беременна во второй раз – ждала появления на свет дочери Евы.

Напомним, сейчас Подкаминская снимается в продолжении сериала «ИП Пирогова». В новом сезоне у главной героини Веры появится своя кондитерская. Новые серии выйдут в эфире уже грядущей осенью.