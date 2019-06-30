Подкаминская показала кафе своей героини сериала «ИП Пирогова»

В блоге она рассказала, что работа над вторым сезоном идет полным ходом.

40-летняя актриса Елена Подкаминская снимается в продолжении сериала «ИП Пирогова». В начале мая она приступила к репетициям. Сейчас же актриса активно работает на площадке.

больше по теме Подкаминская на «Кинотавре» сменила длинный наряд на мини Новый образ актриса решила дополнить мокрой укладкой.

В сериале «ИП Пирогова» главная героиня по имени Вера после множества жизненных трудностей пытается найти свое место в «сладком» бизнесе. Ранее Подкаминская упоминала, что в продолжении истории у Веры появится своя кондитерская. И не обманула. Накануне звезда сериала «Кухня» опубликовала фото со съемочной площадки. На снимках актриса стоит на фоне декораций той самой кондитерской.

По словам Подкаминской, съемочный процесс настолько плотный, что между сценами с трудом удается выкроить несколько свободных секунд.

«Где-где, а в съемочном павильоне погода всегда хорошая, солнечная! Казалось бы, знай стой себе и грейся… Ан-нет, мелкими перебежками, из сцены в сцену, поспеваем только переодеваться, потому большая удача — замереть на три секунды в декорациях нового кафе моей Веры Пироговой и передохнуть — к счастью, можно оправдаться, что пауза ради классного кадра», — рассказала Елена подписчикам в блоге.

Напомним, недавно актриса открыла пляжный сезон. Она, как и многие звезды шоу-бизнеса, выбрала для принятия солнечных ванн трендовый слитный купальник. Тогда поклонники забеспокоились, что Подкаминская снова похудела.