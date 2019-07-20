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Дочь Игоря Николаева наизусть рассказала «страшную» сказку

Композитор поделился забавным видео в своем Instagram.

Дочь Игоря Николаева наизусть рассказала «страшную» сказку
Трехлетняя дочь Игоря Николаева выучила "страшную" сказку. Фото: /INSTAGRAM.COM/IGOR_NIKOLAEV_MUSIC/

Портал Teleprogramma.pro уже сообщал, что многие российские звезды в эти дни проводят время в Прибалтике. 18 июля в Юрмале открылся уже пятый по счету музыкальный фестиваль, гостеприимной хозяйкой которого стала Лайма Вайкуле. Помимо, собственно, выступлений, артисты развлекаются и отдыхают вместе с детьми.

Например, недавно композитор Игорь Николаев стал настоящей няней, следя на морском побережье не только за своей дочкой, но и за детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой. А на этот раз артист поделился очередным «детским» видео, на кадрах которого его трехлетняя дочка Вероника наизусть перед сном повторяет сказку «Морозко». Она «по-взрослому» перелистывает страницы большой красочной книги и с выражением, по ролям рассказывает волшебную историю.

«Сказка на ночь: «Знать, Бог тебя принес по мою душу грешную!». Спокойной ночи! (конечно, если заснёте после такой страшной истории!), — пишет в комментарии к ролику Игорь Николаев.

Поклонники удивились, умилились и восхитились способностями Вероники, которая в таком возрасте уже запоминает большие тексты. И пожелали очаровательной малышке всего хорошего.

«Игорь, Ваша дочка очень одаренна и очень музыкальная. Желаю больших успехов в ее воспитании!» — подчеркивает одна из фанаток.

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Дочь Игоря Николаева наизусть рассказала «страшную» сказку
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