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Директор «Ленкома» обозначил сроки восстановления Инны Чуриковой

Марк Варшавер считает, что актриса вернется в строй через две недели.

Директор «Ленкома» обозначил сроки восстановления Инны Чуриковой
Чуриковой потребуется две недели на восстановление/globallookpress.com

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что упавшая со сцены актриса Инна Чурикова вернется в строй через две недели. Как он заметил, падение было не таким страшным, как могло показаться многим на первый взгляд.

Инна Чурикова
Чурикова при падении сломала два ребра/globallookpress.com

В то же время он отметил, что, по неподтвержденной информации, при падении легендарная актриса сломала два ребра. Как сказал Варшавер, ему, к сожалению, не удается дозвониться до мужа актрисы, чтобы узнать больше подробностей о ее состоянии, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, что Инна Чурикова находится в реанимации НИИ Склифосовского. Во время спектакля актриса оступилась и упала со сцены. При этом она сильно ударилась. Первую помощь ей оказали зрители, которые тут же подхватили звезду, которая первое время даже не понимала, что произошло.

Добавим, что Инна Чурикова – легендарная российская актриса. Она народная артистка СССР. Первую славу ей принесла роль Марфушеньки-душеньки в сказке «Морозко».

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Директор «Ленкома» обозначил сроки восстановления Инны Чуриковой
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