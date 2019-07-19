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Чурикова совершила «двойное падение» со сцены театра

Очевидец происшествия Анна Душутина рассказала подробности инцидента.

Чурикова совершила «двойное падение» со сцены театра
Инна Чурикова сильно ударилась/globallookpress.com

Народная актриса СССР Инна Чурикова совершила «двойное падение» со сцены театра, где с ней случилось страшное происшествие. По словам Анны Душутиной, которая была в этот момент в зале, падение было страшным. Оно случилось в конце постановки, где была задействована легендарная актриса.

Инна Чурикова в реанимации
Инна Чурикова сильно ударилась во время падения/globallookpress.com

«У сцены есть выступ. И она упала один раз, потом произошла амортизация и она упала еще ниже на пол. Зрители подскочили со своих мест и подняли ее. Она даже ничего не успела сообразить», — заявила свидетельница происшествия.

По словам Душутиной, на руках актрису донесли до кулис. При этом работники театра никак не отреагировали на происшествие. Это поразило многих зрителей, который находились в зале, сообщает телеканал «Звезда».

Отметим, что сейчас Инна Чурикова находится в реанимации НИИ Склифосовского. Медики оказывают ей необходимую помощь. У актрисы в результате падения сломано несколько ребер. Врачи пока не дают каких-то прогнозов относительно сроков восстановления.

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Чурикова совершила «двойное падение» со сцены театра
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