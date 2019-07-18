Бузова популярно объяснила Кадони, почему не хочет увеличивать грудь

Звезда «Дома-2» в восторге от своих скромных форм.

Ольга Бузова запечатлела в Stories интересный диалог, который произошёл в гримерке «Дома-2». Пока ведущая телестройки крутилась перед зеркалом, Влад Кадони неожиданно спросил: «Почему ты не сделаешь грудь?». Певица была ошарашена вопросом. Ей нравятся её формы, поэтому она не хочет ничего менять.

Звезда «Дома-2» не отставал от Бузовой и вынудил признаться, какой у неё размер. «75В», — ответила певица. Кадони удивился, почему звезда не хочет третий размер груди, как у многих Instagram-моделей. Певица лишь посмеялась.

«Появится мужчина, который однажды полюбит меня такой, какая я есть. Знаешь, есть такая песня: «Принимай меня близко к сердцу…», — сказала Ольга Бузова. «С таким размером груди прижать близко к сердцу несложно», — пошутил Влад Кадони.

Ведущая телестройки решила доказать, что у неё есть множество других преимуществ, поэтому увеличивать грудь она не будет. «У меня ножки, у меня… А, вот! Душа, душа… Харизма, талант!» — вспомнила Бузова.