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Бузова популярно объяснила Кадони, почему не хочет увеличивать грудь

Звезда «Дома-2» в восторге от своих скромных форм.

Бузова популярно объяснила Кадони, почему не хочет увеличивать грудь
Ольга Бузова, Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова запечатлела в Stories интересный диалог, который произошёл в гримерке «Дома-2». Пока ведущая телестройки крутилась перед зеркалом, Влад Кадони неожиданно спросил: «Почему ты не сделаешь грудь?». Певица была ошарашена вопросом. Ей нравятся её формы, поэтому она не хочет ничего менять.

Ольга Бузова и Влад Кадони. Фото
Кадони удивился, почему Бузова до сих пор не увеличила грудь. Скриншот: instagram.com/buzova86/

Звезда «Дома-2» не отставал от Бузовой и вынудил признаться, какой у неё размер. «75В», — ответила певица. Кадони удивился, почему звезда не хочет третий размер груди, как у многих Instagram-моделей. Певица лишь посмеялась.

«Появится мужчина, который однажды полюбит меня такой, какая я есть. Знаешь, есть такая песня: «Принимай меня близко к сердцу…», — сказала Ольга Бузова.

«С таким размером груди прижать близко к сердцу несложно», — пошутил Влад Кадони.

Ведущая телестройки решила доказать, что у неё есть множество других преимуществ, поэтому увеличивать грудь она не будет. «У меня ножки, у меня… А, вот! Душа, душа… Харизма, талант!» — вспомнила Бузова.

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Влад КадониОльга БузоваОльга Бузова последние новостиувеличение груди

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Бузова популярно объяснила Кадони, почему не хочет увеличивать грудь
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