Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Купера

По словам телеведущей, женщинам есть о чем поговорить за ужином.

Телеведущая Эвелина Хромченко в Instagram высказалась о последних событиях из любовного треугольника, в котором оказались замешаны актриса Леди Гага, режиссер Брэдли Купер и российской топ-модель Ирина Шейк. Она опубликовала серию снимков с матерью американского режиссера. Как уверяет Хромченко, Леди Гага очень похожа на женщину.

«На фото слева не FaceApp Леди Гаги, а мама Брэдли Купера. Глория Купер – итало-американка со строгим католическим воспитанием, которое привила и своему сыну. Как известно, Стефани Джоан Анджелина Джерманотта (настоящее имя Гаги) тоже из американской католической семьи с итальянскими корнями. У Глории и Гаги явно много общего – есть о чем поговорить за ужином, посвященном очередным успехам кинопроекта «Звезда родилась». Листайте карусель и решайте, похожи ли Глория Купер и Леди Гага? Как думаете?» — спросила своих подписчиков Эвелина Хромченко.

Любопытно, что многие пользователи посоветовали телеведущей отправиться в так называемый «гагачат». Уже несколько дней там кипят «нешуточные страсти». Пользователи из России оставляют огромное количество комментариев, рассуждая о перипетиях в любовном треугольнике. Есть и те, кто недоволен тем, что Брэдли Купер ушел жить к американской певице от жены.

Напомним, что недавно стало известно, что Ирина Шейк рассталась с американским режиссером. При этом у них есть совместная дочь. Между тем сейчас, по слухам, Купер живет с Леди Гагой. Они сблизились во время съемок картины «Звезда родилась».