Сябитова собирается найти для Ирины Шейк холостого олигарха из Подмосковья

Телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова собирается найти жениха для российской топ-модели Ирины Шейк в Подмосковье.

Напомним, что на днях стало известно: российская красотка рассталась со своим гражданским мужем, режиссером и актером Брэдли Купером, который, по слухам, сейчас живет с американской певицей Леди Гагой.

По словам Сябитовой, она будет с радостью ждать Ирину Шейк на программе «Давай поженимся!», если звезда решится на нее прийти.

Также ведущая напомнила, что вообще-то она телесваха. «Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать», –заявила телеведущая.

Как отметила Сябитова, сейчас российские олигархи следят за собой, поэтому находятся в прекрасной форме. Но, как она выразилась, Шейк все-таки нужен не старый богач, а мужчина «до сороковника».

При этом она добавила, что главное, чтобы у мужчины было три ключа – от квартиры, машины и офиса. Он, конечно, должен любить модель, потому что «спать с деньгами» она явно не захочет.

Сябитова честно призналась, что ей не знакома фигура знаменитого американского режиссера Брэдли Купера. Как она считает, Ирине Шейк не нужно за него «бодаться и брыкаться», сообщает «Комсомольская правда».