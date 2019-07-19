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Сябитова собирается найти для Ирины Шейк холостого олигарха из Подмосковья

Как считает телесваха, нужно поддерживать «отечественного производителя».

Сябитова собирается найти для Ирины Шейк холостого олигарха из Подмосковья
Сябитова собирается найти Шейк мужчину/globallookpress.com

Телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова собирается найти жениха для российской топ-модели Ирины Шейк в Подмосковье.

Напомним, что на днях стало известно: российская красотка рассталась со своим гражданским мужем, режиссером и актером Брэдли Купером, который, по слухам, сейчас живет с американской певицей Леди Гагой.

Ирине Шейк будут искать жениха
Ирине Шейк постараются найти жениха в Подмосковье/globallookpress.com

По словам Сябитовой, она будет с радостью ждать Ирину Шейк на программе «Давай поженимся!», если звезда решится на нее прийти.

Также ведущая напомнила, что вообще-то она телесваха. «Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать», –заявила телеведущая.

Как отметила Сябитова, сейчас российские олигархи следят за собой, поэтому находятся в прекрасной форме. Но, как она выразилась, Шейк все-таки нужен не старый богач, а мужчина «до сороковника».

При этом она добавила, что главное, чтобы у мужчины было три ключа – от квартиры, машины и офиса. Он, конечно, должен любить модель, потому что «спать с деньгами» она явно не захочет.

Сябитова честно призналась, что ей не знакома фигура знаменитого американского режиссера Брэдли Купера. Как она считает, Ирине Шейк не нужно за него «бодаться и брыкаться», сообщает «Комсомольская правда».

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Сябитова собирается найти для Ирины Шейк холостого олигарха из Подмосковья
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