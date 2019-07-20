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«Не люблю «удавки»»: Иосиф Пригожин запротестовал против галстуков

Впрочем, туфли к классическому костюму продюсер тоже хочет поменять… на кроссовки.

«Не люблю «удавки»»: Иосиф Пригожин запротестовал против галстуков
Иосиф Пригожин признался, чтто ему надоело носить галстук. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Иосиф Пригожин запротестовал против установленных в обществе правил. Связано ли это с возрастом или продюсеру просто хочется похулиганить, неизвестно. Но одно его бунтарство уже обернулось проблемами. Недавно супруга Иосифа певица Валерия была вынуждена переквалифицироваться в водители во время их совместного путешествия во Францию. Все потому, что продюсера местные правоохранительные ораны лишили на два месяца водительских прав за превышение скорости.

Впрочем, знаменитость расстроился мало – только и всего, что пошутил по этому поводу. На этот раз он отказывается соблюдать правила и традиции в одежде.

«Как думаете, надеть галстук или можно так? Последнее время не очень люблю эти удавки. Думаю еще кроссовки белые вместо туфель», — пишет Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram под селфи дома.

«Йося , ну когда тебе было не все равно», — восклицает в комментарии коллега продюсера Яна Рудковская.

Подписчики отмечают, что, в общем, не надо бы рушить классический образ. А впрочем, одевайтесь, мол, как хотите, как будет комфортнее, «а для нас вы в любом виде хороши».

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«Не люблю «удавки»»: Иосиф Пригожин запротестовал против галстуков
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