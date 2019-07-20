«Не люблю «удавки»»: Иосиф Пригожин запротестовал против галстуков

Иосиф Пригожин запротестовал против установленных в обществе правил. Связано ли это с возрастом или продюсеру просто хочется похулиганить, неизвестно. Но одно его бунтарство уже обернулось проблемами. Недавно супруга Иосифа певица Валерия была вынуждена переквалифицироваться в водители во время их совместного путешествия во Францию. Все потому, что продюсера местные правоохранительные ораны лишили на два месяца водительских прав за превышение скорости.

больше по теме Пригожин устроил тренировку на свежем воздухе с Валерией Звездная пара записала свои спортивные занятия на видео.

Впрочем, знаменитость расстроился мало – только и всего, что пошутил по этому поводу. На этот раз он отказывается соблюдать правила и традиции в одежде.

«Как думаете, надеть галстук или можно так? Последнее время не очень люблю эти удавки. Думаю еще кроссовки белые вместо туфель», — пишет Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram под селфи дома.

«Йося , ну когда тебе было не все равно», — восклицает в комментарии коллега продюсера Яна Рудковская.

Подписчики отмечают, что, в общем, не надо бы рушить классический образ. А впрочем, одевайтесь, мол, как хотите, как будет комфортнее, «а для нас вы в любом виде хороши».