Эд Ширан спел в Москве в футболке сборной России

С огромным успехом прошел 19 июля в Москве суперпопулярного в мире британского певца и музыканта Эда Ширана. В Россию артист приехал в рамках мирового турне в поддержку его третьей студийной пластинки Divide и выступил на переполненном стадионе «Открытие-Арена».

Окончательно британец привел в восторг российскую публику уже в конце выступления, когда появился на сцене в футболке российской сборной по футболу. В ней он спел два своих самых главных хита — Shape Of You, а после — I Don’t Need You, You need me. Кадры этого момента уже появились в Instagram.

Напомним, как писал портал Teleprogrammа.pro, по наблюдениям критиков и экспертов, этот тур стал вообще явлением уникальным. Уже первые выступления принесли Эду, уже признанному самым высокооплачиваемым исполнителем, 634 миллиона долларов. И с каждым следующим концертом эта сумма увеличивается. Эксперты подчеркивают, если так пойдет и дальше, Ширан вполне может оказаться в «клубе миллиардеров» за два года до своего 30-летия.