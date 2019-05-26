Эд Ширан может войти в «клуб миллиардеров» за два года до своего 30-летия

Эд Ширан вполне может оказаться в «клубе миллиардеров» за два года до своего 30-летия.

Его уже признавали самым высокооплачиваемым исполнителем, но на этом он останавливаться, судя по всему, не намерен. Первые концерты в рамках гастрольного тура Divide уже принесли певцу 634 миллиона долларов.

больше по теме Эда Ширана признали самым влиятельным артистом в возрасте до 25 лет Британский певец Эд Ширан стал самым влиятельным артистом в возрасте до 25 лет. Составители рейтинга оценили его творческий потенциал, воздействие на формирование взглядов и развитие молодёжи

Если дело и дальше пойдет такими темпами, то очень скоро состояние артиста достигнет миллиарда долларов.

Благодаря турне Divide на счет Ширана каждую неделю поступают миллионы. В течение следующих трех месяцев ожидаемая прибыль Эда должна составить более 126 миллионов долларов. Таким образом он побьет рекорд группы U2, которая за время своего гастрольного тура в 2009-11 годах заработала 735 миллионов долларов.

больше по теме Журнал Forbes назвал U2 самой высокооплачиваемой группой в мире Ирландские музыканты заработали 316 миллионов долларов.

Размышляя над невероятным успехом Эда, эксперт в области музыкальной индустрии Марк Борковски, в частности, сказал: «Человек, который раньше играл на улицах, теперь станет миллиардером. Это еще раз свидетельствует о большом потенциале живой музыки сегодня».

Гуру в области пиар-технологий Марсель Нобил связывает популярность Ширана с его человеческими качествами и природным талантом.

больше по теме Эд Ширан подарил родителям квартиру Популярный британский певец Эд Ширан решил сделать своим родителям дорогой подарок на Рождество — квартиру в Лондоне

«Эд невероятно талантливая личность и очень скромный человек. Такие люди, как Адель и он не обращают внимания на гламур, а сосредоточены на том, чтобы показать свой природный дар», — отметил эксперт.

Что же касается самого Эда, то свой успех он объясняет упорным трудом. «Настойчивость дает возможность добиться всего, чего ты хочешь. Мой отец любил говорить, что без труда не вытащишь рыбку из пруда», — цитирует исполнителя The Sun.