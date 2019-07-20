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Настасья Самбурская сыграла саму себя в новом сериале

В кадре актриса появилась в историческом костюме, который привел ее поклонников в восторг.

Настасья Самбурская сыграла саму себя в новом сериале
Настасья Самбурская для новой роли примерла исторический костюм. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Покинув со скандалом родной Театр на Малой Бронной, и плотнее занявшись сольной карьерой, Настасья Самбурская, кажется, чувствует себя на «вольных полях» вполне уверенно. Актриса много отдыхает, но и без дела не сидит – дает концерты и продолжает сниматься. Об одной такой новой работе в кино она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Вообще, все эти чудесные наряды и прически вызывают у меня дикий восторг. Сегодня я работала актрисой для нового сериала на ТНТ, в роли себя, забавно», — так прокомментировала Настасья свежий снимок, на котором она изображена в образе барышни XIX века. На ней пышное платье, на руках длинные белые перчатки. Прическа тоже сделана по моде того времени.

Исторический костюм, надо сказать, и в целом, образ, привлекли больше внимания со стороны подписчиков, нежели интрига по поводу новой роли. Настасью называют «красоткой», «богиней», «тургеневской девушкой».

«Красиво, женственно и романтично. Настасья, добавьте еще фото в этом наряде, очень хочется еще посмотреть», — признается поклонница.

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актрисаисторический сериалканал "ТНТ"Настасья Самбурскаяновая роль

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Настасья Самбурская сыграла саму себя в новом сериале
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