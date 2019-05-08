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После скандального ухода из театра Самбурская даст несколько концертов

Актриса решила сосредоточиться на карьере исполнительницы.

После скандального ухода из театра Самбурская даст несколько концертов
Настасья Самбурская / Global Look Press

В среду, 8 мая, стало известно, что Настасья Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной. Звезда не захотела делить спектакли с новой актрисой, хотя ранее она обещала доиграть сезон до конца и только потом уйти.

Режиссер постановки «Макбет» Антон Яковлев уже прокомментировал поступок Самбурской. Он назвал это «непрофессионализмом и подставой» для театра.

«Мы договорились с руководством о том, что два спектакля сыграет Самбурская, а два — новая актриса <…> Но Анастасия сказала: «Или все, или ничего». Написала заявление и ушла из театра. То есть сама придумала, сама обиделась», — сказал Яковлев в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Теперь Театру на Малой Бронной придется несладко — руководство уже думает над тем, чтобы постановки не сорвались и зрители не пострадали.

А что касается самой Самбурской, то театральную сцену она пока сменит на эстраду. Об этом рассказала ее концертный директор Елена Федорова. По ее словам, Настасья готовится к выступлениям в Москве и Санкт-Петербурге. Насчет северной столицы договоренность уже есть, а по поводу московских концертов информация будет позже, добавила Федорова.

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Анастасия СамбурскаяНастасья СамбурскаяпевицатеатрТеатр на Малой Бронной
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После скандального ухода из театра Самбурская даст несколько концертов
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