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Александр Маршал перевез останки родителей из Киева в Москву

Певец признался, что такого не пожелает своим врагам.

Александр Маршал перевез останки родителей из Киева в Москву
Александр Маршал принял участие в музыкальном фестивале "Славянский базар в Витебске". ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Музыкальный фестиваль «Славянский базар в Витебске» традиционно собирает лучших и самых популярных певцов и музыкантов России. Этот год исключением не стал. Среди многочисленных звезд на сцену вышел и бывший солист группы «Парк Горького» Александр Маршал.

Между выступлениями артист рассказал журналистам, как и, главное, почему ему пришлось перевозить останки родителей из Киева в Москву. По словам Александра, он оказался в списке «Миротворец».

«А три года назад ушла мама. 9 мая в три ночи. А я приехать не могу. По поводу меня позвонили в СБУ. Они спрашивают: «Кто?» — «Ну, вот есть такой Александр Маршал». — «Ой, не-не-не!» — вспоминает артист.

В этих условиях, когда музыкант не мог ни навестить могилы близких, ни привести их в порядок, он принял кардинальное решение. В 2018 году на Украине кремировали его маму, пришлось эксгумировать отца. Их останки перевезли в Москву. Кроме того, в прошлом же году у Александра умерла сестра, пишет «Собеседник».

«Теперь они у меня на Ваганьковском кладбище. Я своим врагам такого не желаю. А они, да, мои враги», — отмечает артист.

Конечно, душевную пустоту после ухода близких заполнить непросто, сколько бы времени не прошло после трагических событий. Но все же Александр Маршал не одинок. У него есть уже взрослые дети от двух браков. А не так давно стало известно о том, что новой возлюбленной 61-летнего артиста стала девушка Карина, которая младше певца на 36 лет. Влюбленные пока не спешат оформлять официальные отношения.

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Александр МаршалКиевМосквапевецсмерть родителейсмерть сестры

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Александр Маршал перевез останки родителей из Киева в Москву
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