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Федор Добронравов впервые снялся с обоими сыновьями

Актер впервые снялся в кино вместе с обоими сыновьями.

Федор Добронравов впервые снялся с обоими сыновьями
Федор Добронравов. Фото: globallookpress.com

Актер театра и кино Федор Добронравов занят на съемочной площадке нового фильма «От печали до радости». В этот раз его коллегами по съемочной площадке сыновья Виктор и Иван. Работать вместе с ними в одном проекте было давней мечтой Федора Викторовича.

Артист не скрывает, что очень гордится талантливыми наследниками. Он признался, что старается не давить на сыновей собственным авторитетом и даже, случается, сам спрашивает у них совета.

«Мы на равных. У меня в этом плане все замечательно. С ребятами вместе на одной площадке – сбылась моя мечта», – поделился Добронравов с порталом Teleprogramma.pro.

Рассуждая о фильме «От печали до радости», актер отметил, что создатели стараются сделать кино, похожее на лучшие картины советских времен. Зрителям расскажут увлекательную историю о простых людях – отце и сыновьях, работающих на заводе.

В жизни главных героев, которых играют трое Добронравовых, все идет гладко, пока младший брат Павел не влюбляется в женщину старше него и с тремя детьми. Вот здесь и начинается настоящая драма.

Федор Добронравов снимается в новом фильме. Фото: globallookpress.com
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Виктор ДобронравовИван ДобронравовсъемкиФедор Добронравовфильм

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Федор Добронравов впервые снялся с обоими сыновьями
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