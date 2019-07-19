Федор Добронравов впервые снялся с обоими сыновьями

Актер театра и кино Федор Добронравов занят на съемочной площадке нового фильма «От печали до радости». В этот раз его коллегами по съемочной площадке сыновья Виктор и Иван. Работать вместе с ними в одном проекте было давней мечтой Федора Викторовича.

Артист не скрывает, что очень гордится талантливыми наследниками. Он признался, что старается не давить на сыновей собственным авторитетом и даже, случается, сам спрашивает у них совета.

«Мы на равных. У меня в этом плане все замечательно. С ребятами вместе на одной площадке – сбылась моя мечта», – поделился Добронравов с порталом Teleprogramma.pro.

Рассуждая о фильме «От печали до радости», актер отметил, что создатели стараются сделать кино, похожее на лучшие картины советских времен. Зрителям расскажут увлекательную историю о простых людях – отце и сыновьях, работающих на заводе.

В жизни главных героев, которых играют трое Добронравовых, все идет гладко, пока младший брат Павел не влюбляется в женщину старше него и с тремя детьми. Вот здесь и начинается настоящая драма.