Пока Зеленский запрещает «Сватов» Добронравов снимается в новом фильме!

Это будет лирическая комедия «От печали до радости» про простого рабочего человека.

В новом фильме «От печали до радости», съемки которого начались в Казани, а теперь продолжаются в Питере, снялась вся актерская династия Добронравовых. Фёдор, Виктор и Иван сыграют отца и двоих сыновей: рабочую династию с вертолетного завода. Федор Добронравов играет главу семьи, передовика производства, очень ответственного и доброго трудягу Владимира Трифонова.

Вся его жизнь – это семья и работа. На работе Трифонов принимает живое участие в общественной жизни, участвует в самодеятельности, побеждает в заводских конкурсах. Дома у него тоже тишь да гладь. Жена, два взрослых сына – не раздолбаи какие-нибудь, а уважаемые работяги, как отец. Но нет интриги – нет и кино!

Младшенький Пашка, которого сыграл Иван, вдруг серьезно и всеобъемлюще влюбляется. И все бы хорошо, да вот избранница далека от идеального представления родителей. Она намного старше Пашки, вдобавок у нее трое детей!

Конечно, будущая невестка – змея подколодная и нужно срочно спасать сына. Родители принимают глухую оборону, пытаясь защитить сына от неподходящей партии. Но их старания уберечь парня чуть не разрушают его жизнь.

Журналисты портала Teleprogramma.pro побеседовали с исполнителем главной роли в будущем фильме Федором Добронравовым о будущем фильме и тонкостях работы с собственными детьми.

— Как вам работается с сыновьями на одной площадке?

— Ой, отлично работается! Отлично! Талантливые замечательные дети у меня получились. Не хочется хвастаться, конечно, но так и есть. Так что на этом этапе я уже больше их спрашиваю, советуюсь…

— А на съемочной площадке они вас считают авторитетом или каждый из них уже считает себя профессионалом?

— Конечно, это нужно их спрашивать, может быть, и считают. Но мы работаем на равных, поэтому ничего такого я не вижу, чтобы я их давил авторитетом или еще что-то. У меня в этом плане все замечательно. Мы с ребятами вместе на одной площадке – сбылась моя мечта.

— Сколько отснято материала?

— Судя по съемочным дням, дело близится к половине. Мы уже отсняли все в Казани, теперь живем и снимаем в Питере.

— Какие зрительские эмоции вы надеетесь вызвать будущим фильмом? Смех или можно будет и поплакать, и посмеяться?

— Мы стараемся, чтобы в балансе все было. Как, например, получилось в фильме «Жили-были». Просто хочется снимать кино простое. Простое советское кино, которое было раньше. Я говорю о том кинематографе, на котором я воспитывался и которым горжусь и я и все те, кто причастен к кино.

Хочется снимать о людях. Если наше кино будет хоть чуть-чуть похоже на «Весна на Заречной улице» или «Высота», или «Москва слезам не верит», или «Девчата», или «Любовь и голуби» — я буду просто счастлив!

— Чем отличается ваше кино от других фильмов?

— К сожалению, в 90-е годы стало модным снимать то как бегают, стреляют, вечно кого-то спасают… А про простого рабочего человека забыли. Вот мы подумали в нашем продюсерском центре и решили попробовать возродить эту традицию. Подровнять баланс, так сказать.

— Вы снимали на действующем заводе. Под вас останавливали производство или как все происходило?

— Нет, производство не останавливали, мы просто вписывались в реалии завода. Так что работникам завода будет потом интересно посмотреть на себя на большом экране – у нас очень много народа попало в массовку. А вообще, спасибо огромное руководству, конечно. Очень нам помогали, очень.

— Вы попробовали себя в качестве продюсера. Будете повторять этот опыт или есть желание довести все до конца и больше никогда не вляпываться в эти дебри, а оставаться просто актером?

— Вы знаете, именно такие мысли и присутствуют. Но это – сейчас. Когда-то я не поступил в театральное с первого раза и каждый год ходил по Арбату, плакал и говорил себе, что никогда в жизни я больше сюда не вернусь! На следующий год возвращался, опять поступал, опять не не брали. Опять шел по Арбату и плакал, и снова говорил: «Да никогда в жизни!…» И так было много лет, прежде чем я поступил в театральный вуз. Наверное, и здесь так: пока с денежкой напряженно, преследуют мысли, мол, что ж это такое? Наверняка намерения изменятся, если все сложится так, как планируется.

Семейный подряд или династия Добронравовых

«От печали до радости» не будет первым фильмом, где Федор Добронравов играет вместе со своими детьми. В сериале «Кадетство» он выступил в роли отца кадета Перепечко, сыгранного Иваном. И еще раз Иван играл сына своего отца – в фильме «Мамы».

А в четвертом сезоне сериала «Сваты» милиционер в лице Ивана задерживает Ивана Будько, персонажа, которого играет Федор Викторович. Там же, в «Сватах-4» принимал участие и старший брат, Виктор. Такой вот сложившийся семейный подряд.

Скандал со «Сватами»

Напомним, популярный сериал «Сваты», запретили к показу в Украине. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) приняло решение отказать в выдаче прокатного удостоверения на запуск сериала «Сваты». Основная причина: комедия развивает в жителях страны «чувство неполноценности».

В экспертной комиссии намекнули, что имеются не только эстетические, но и политические мотивы. С первого взгляда может показаться, что происходит «интеграция Украины в российское пространство», чего на данный момент не происходит. К тому же, семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной на фоне родственников из России. Это только часть причин, которые не позволили выдать прокатное удостоверение.