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Сергей Безруков проехался на велосипеде «без рук»

Актер заснял на видео забавный трюк.

Сергей Безруков проехался на велосипеде «без рук»
Сергей Безруков. Фото: Instagram@s_bezrukov

Сергей Безруков продолжает радовать поклонников в соцсети забавными видео. На сей раз артист решил показать непростой трюк. На кадрах, которые он разместил в Instagram, Безруков едет на взятом напрокат велосипеде по дороге, не касаясь руля.

Актер предложил подписчикам улыбнуться вместе с ним и не быть слишком серьезными. В комментариях он отметил, что подобным образом ехал недолго. Чтобы не пугать автомобилистов, ему вскоре все же пришлось взяться за руль.

«Без рук. Знаете, почему? Ну конечно: Безруков!» – со смехом заявил артист.

Конечно, многие напомнили артисту, что ездить подобным образом просто опасно. «Аккуратнее – берегите себя!», «Вы, Сергей, пожалуйста, осторожны будьте. Сильно не гоните велосипед. Не забывайте про то, что мы вас любим», «Только аккуратнее! Не забываем про технику безопасности!» – беспокоятся поклонники.

Фото: Instagram@s_bezrukov
Фото: Instagram@s_bezrukov

Накануне Безруков исполнил одну из просьб фанатов. На кадрах опубликованного в его блоге ролика он бреется в ванной и неожиданно начинает петь композицию «Отчего так в России березы шумят?». При этом делая вид, что бритва – это микрофон.

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Сергей Безруков проехался на велосипеде «без рук»
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