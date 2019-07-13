Сергей Безруков запел во время бритья

Сергей Безруков любит общаться с поклонниками напрямую. На его блог в Instagram подписаны два миллиона человек, с которыми актер регулярно делится новыми снимками и видео. Накануне артист исполнил просьбу фанатов, записав забавный ролик.

На кадрах видео Безруков на камеру бреется в ванной. Неожиданно он начинает исполнять песню «Отчего так в России березы шумят?», делая вид, что в руке у него не бритва, а микрофон.

«Хотели песню? Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!» – подписал Безруков публикацию.

Напомним, у Сергея Безрукова есть собственный музыкальный коллектив, он поет и играет на гитаре в рок-группе «Крестный папа». Как рассказывал сам актер, он рос, слушая классику русского рока, а к тому, чтобы собрать группу, его сподвигла работа над постановкой «Высоцкий. Рождение легенды».

Поклонники отметили, что вокалист из Безрукова получился неплохой, и выразили восхищение в комментариях на его страничке в соцсети. «Березку бы обнять…», «Голос бомба, Серег», «Нам песня строить и жить помогает. Отличного дня вам, Сергей Витальевич!», «Сергей, смех в конце видео убил! А песня сразу телепортирует на много лет назад…», – высказались пользователи соцсети.