Сафонов пообещал отпустить Савельеву на концерт Лопес в Москве

35-летняя Саша Савельева доверяет четырехмесячного сына Леона заботам супруга — актера Кирилла Сафонова. Тем более, что у артиста уже есть отцовский опыт. Его 24-летняя дочь Анастасия хоть и живет в Штатах, очень привязана к папе. Сам Кирилл поддерживает связь с наследницей, активно участвуя в ее жизни. Сдружится с падчерицей успела и возлюбленная Сафонова. Разница в возрасте между Сашей и Настей составляет одиннадцать лет.

В недавнем интервью актер признался, что несмотря на плотный съемочный график, он старается не забывать о родительских обязанностях. Кирилл понимает, как нелегко его супруге приходится с новорожденным малышом, поэтому делает все для того, чтобы она чувствовала его поддержку и любовь. Сафонов может встать ночью к сынишке, поменять ему пеленки или сходить с ним на прогулку, пока Саша отдыхает от домашних дел.

Кроме того, по словам певицы, возлюбленный отпустил ее на концерт Дженнифер Лопес, который состоится в Москве 4 августа. Так, Кирилл подменит супругу и посидит с маленьким Леоном.

«Терпение и труд — все перетрут! Эта русская пословица очень подходит к одной из самых моих любимых артисток. Муж обещал посидеть с Леоном, а меня отпустить на концерт Дженнифер», — добавила Савельева.

Напомним, что супруги стали родителями в марте. На протяжении всей беременности певица отказывалась комментировать свое интересное положении. О том, что Саша ожидает прибавления в семействе, не знала даже ее подруга Сати Казанова.