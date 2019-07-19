Гузеева убеждена, что Ирина Шейк не придет на программу «Давай поженимся!»

Ведущая программы «Давай поженимся!», которая выходит на Первом канале, известная актриса и телесваха Лариса Гузеева посчитала, что заготовка варенья на зиму для нее куда важнее проблем, которые сейчас творятся вокруг семьи Ирины Шейк.

Напомним, что от российской топ-модели ушел гражданский муж, знаменитый американский актер и режиссер Брэдли Купер. По слухам, сейчас он встречается с певицей Леди Гагой.

Как заявила Лариса Гузеева, Ирина Шейк никогда не придет на ее программу. «Миллиарды людей сходятся, расходятся, никто не идёт к нам с этим вопросом. Поэтому что тут комментировать. Извините, я варенье делаю», — сказала звезда российского телевидения и повесила трубку.

Добавим, что Лариса Гузеева придерживается мнения, что журналисты занимаются глупыми вещами, когда обзванивают знаменитостей и спрашивают их о перипетиях, творящихся в «любовном треугольнике» Шейк-Купер-Леди Гага.

Она считает, что если двое людей не хотят быть вместе, то их уже невозможно помирить и заставить жить под одной крышей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на страничке Леди Гаги в Instagram российские пользователи оставляют сотни комментариев. Они устроили «травлю» звезде, которая, как они считают, увела женатого мужчину у другой.