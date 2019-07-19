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Гузеева убеждена, что Ирина Шейк не придет на программу «Давай поженимся!»

По словам телесвахи, обсуждать жизнь российской модели просто смешно.

Гузеева убеждена, что Ирина Шейк не придет на программу «Давай поженимся!»
Гузеевой не интересны проблемы Ирины Шейк/globallookpress.com

Ведущая программы «Давай поженимся!», которая выходит на Первом канале, известная актриса и телесваха Лариса Гузеева посчитала, что заготовка варенья на зиму для нее куда важнее проблем, которые сейчас творятся вокруг семьи Ирины Шейк.

Напомним, что от российской топ-модели ушел гражданский муж, знаменитый американский актер и режиссер Брэдли Купер. По слухам, сейчас он встречается с певицей Леди Гагой.

Ирина Шейк осталась без мужа
Гузеева не хочет обсуждать жизнь Шейк/globallookpress.com

Как заявила Лариса Гузеева, Ирина Шейк никогда не придет на ее программу. «Миллиарды людей сходятся, расходятся, никто не идёт к нам с этим вопросом. Поэтому что тут комментировать. Извините, я варенье делаю», — сказала звезда российского телевидения и повесила трубку.

Добавим, что Лариса Гузеева придерживается мнения, что журналисты занимаются глупыми вещами, когда обзванивают знаменитостей и спрашивают их о перипетиях, творящихся в «любовном треугольнике» Шейк-Купер-Леди Гага.

Она считает, что если двое людей не хотят быть вместе, то их уже невозможно помирить и заставить жить под одной крышей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на страничке Леди Гаги в Instagram российские пользователи оставляют сотни комментариев. Они устроили «травлю» звезде, которая, как они считают, увела женатого мужчину у другой.

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Гузеева убеждена, что Ирина Шейк не придет на программу «Давай поженимся!»
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