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Сябитова поддержала расставшуюся с молодым мужем Лолиту

Ведущая «Давай поженимся!» не торопится выбирать певице нового кавалера.

Сябитова поддержала расставшуюся с молодым мужем Лолиту
Роза Сябитова. Фото: globallookpress

Роза Сябитова нисколько не удивилась, когда узнала о разводе Лолиты с её мужем. Телеведущая уверена, что певица не долго будет переживать разрыв. Звезда «Давай поженимся» не торопится искать артистке нового избранника, несмотря на просьбы поклонников.

Лолита и Дмитрий Иванов. Фото
О расставании с мужем Лолита сообщила в соцсетях. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

«Лолита сама знает, как ей действовать дальше. Именно поэтому, когда я прочитала информацию в ее социальных сетях о разводе, была совершенно спокойна. Считаю, что она правильно делает. Берет тайм-аут, хочет пожить для себя, привести свои мысли в порядок. Это пойдет ей на пользу», — рассказала Роза Сябитова порталу «Собеседник».

Ведущая «Давай поженимся!» не станет осуждать певицу, если та вновь выберет избранника моложе. Сябитова добавляет: «Никто не захочет спать со стариками». По её мнению, Лолите есть, из кого выбрать. Если же артистка начнет встречаться с ровесником, значит, захочет серьезных отношений. Все же Роза Сябитова не советует Лолите вновь идти в загс. Сама телеведущая не желает выходить замуж в 57 лет.

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Сябитова поддержала расставшуюся с молодым мужем Лолиту
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