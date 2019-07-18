Сябитова поддержала расставшуюся с молодым мужем Лолиту

Роза Сябитова нисколько не удивилась, когда узнала о разводе Лолиты с её мужем. Телеведущая уверена, что певица не долго будет переживать разрыв. Звезда «Давай поженимся» не торопится искать артистке нового избранника, несмотря на просьбы поклонников.

«Лолита сама знает, как ей действовать дальше. Именно поэтому, когда я прочитала информацию в ее социальных сетях о разводе, была совершенно спокойна. Считаю, что она правильно делает. Берет тайм-аут, хочет пожить для себя, привести свои мысли в порядок. Это пойдет ей на пользу», — рассказала Роза Сябитова порталу «Собеседник».

Ведущая «Давай поженимся!» не станет осуждать певицу, если та вновь выберет избранника моложе. Сябитова добавляет: «Никто не захочет спать со стариками». По её мнению, Лолите есть, из кого выбрать. Если же артистка начнет встречаться с ровесником, значит, захочет серьезных отношений. Все же Роза Сябитова не советует Лолите вновь идти в загс. Сама телеведущая не желает выходить замуж в 57 лет.