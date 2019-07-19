Марата Башарова заметили в обществе сразу трех девушек

Известный актер Марат Башаров, который несколько месяцев назад оформил развод со своей женой Елизаветой Шевырковой, выложил в Instagram снимок, на котором он находится в компании сразу трех девушек. Судя по всему, фото сделано на одной из вечеринок. Сейчас Башаров холостой мужчина и может делать все, что захочет.

Любопытно, что пользователи в комментариях стали подшучивать над Башаровым. Некоторые стали утверждать, что девушкам стоит держаться от актера подальше. Якобы они могут пострадать от его выходок. Всем известен его непростой нрав. Елизавета Шевыркова развелась именно из-за рукоприкладства мужа, который регулярно ее избивал. Да и предыдущий брак с Екатериной Архаровой распался именно из-за этого.

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Кстати, сам Башаров долгое время утверждал, что с женой он хоть и развёлся, но живет вместе. Правда, Шевыркова в течение нескольких месяцев вместе с ребёнком находилась в Доминиканской Республике на отдыхе. Башарова рядом с ней не наблюдалось.

Добавим, что недавно во время программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» была показана видеозапись, на которой Марат Башаров очень трогательно обращается к актрисе Елене Пановой. Много лет назад они вместе снимались в сериале «Граница. Таежный роман».