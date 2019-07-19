НОВОСТИ

Марата Башарова заметили в обществе сразу трех девушек

Известный актер, который оформил развод, весело проводит время.

Марата Башарова заметили в обществе сразу трех девушек
Марат Башаров весело проводит время после развода/globallookpress.com

Известный актер Марат Башаров, который несколько месяцев назад оформил развод со своей женой Елизаветой Шевырковой, выложил в Instagram снимок, на котором он находится в компании сразу трех девушек. Судя по всему, фото сделано на одной из вечеринок. Сейчас Башаров холостой мужчина и может делать все, что захочет.

Любопытно, что пользователи в комментариях стали подшучивать над Башаровым. Некоторые стали утверждать, что девушкам стоит держаться от актера подальше. Якобы они могут пострадать от его выходок. Всем известен его непростой нрав. Елизавета Шевыркова развелась именно из-за рукоприкладства мужа, который регулярно ее избивал. Да и предыдущий брак с Екатериной Архаровой распался именно из-за этого.

Кстати, сам Башаров долгое время утверждал, что с женой он хоть и развёлся, но живет вместе. Правда, Шевыркова в течение нескольких месяцев вместе с ребёнком находилась в Доминиканской Республике на отдыхе. Башарова рядом с ней не наблюдалось.

Добавим, что недавно во время программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» была показана видеозапись, на которой Марат Башаров очень трогательно обращается к актрисе Елене Пановой. Много лет назад они вместе снимались в сериале «Граница. Таежный роман».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Доминиканская республикаЕкатерина АрхароваЕлизавета ШевырковаМарат Башаров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марата Башарова заметили в обществе сразу трех девушек
Интересно?
Поделись с друзьями: