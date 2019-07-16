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Марат Башаров записал признание в любви для Елены Пановой

Видеообращение было показано в программе «Судьба человека».

Марат Башаров записал признание в любви для Елены Пановой
Башаров признался в любви Пановой/globallookpress.com

Актер Марат Башаров записал любовное видеообращение для своей коллеги, звезды картины «Бой с тенью», Елены Пановой. Запись была продемонстрирована во время программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Вместе много лет назад они работали на съемках сериала «Граница. Таежный роман». Марат Башаров сыграл лейтенанта Ивана Столбова. Пановой же в телефильме досталась роль Галины Жгут. Съемки проходили в 2000 году.

Известность к Пановой пришла после сериала «Граница. Таежный роман»/globallookpress.com

«Дорогая Елена. Вы — великолепнейшая актриса. Вы с потрясающим чувством юмора. Вы красива, как богиня. Я очень завидую вашему супругу Антону, что он имеет возможность быть с вами рядом, обнимать вас, боготворить вас. Короче, Лен, будь счастлива, здорова. Антону привет. Напомни, пожалуйста, супругу, что после «Движения вверх» он обещал мне роль в следующей своей картине. И звони, не пропадай. Я безмерно тебя люблю, ценю. Надеюсь, что скоро мы с тобой вместе поработаем. Это был я, Марат Башаров. Ленка, пока», — заявил он.

Интересно, что Елена Панова не ожидала такого признания от разведенного актера. Как известно, не так давно он расстался со своей очередной супругой Елизаветой Шевырковой. Причиной стало рукоприкладство со стороны мужа.

«Он начал на «вы». Я подумала, что годы берут свое, создают дистанцию. А потом перешел на «ты». Мне, конечно, приятно. Когда я снималась в «Таежном романе», то мне казалось, что это только начало. Еще все в профессии впереди. А оказалось, что это была очень яркая и знаковая роль для меня», — заметила Елена Панова.

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Тэги:

Елена ПановаЕлизавета ШевырковаМарат БашаровПрограмма "Судьба человека"Сериал "Граница. Таежный роман"

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Марат Башаров записал признание в любви для Елены Пановой
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