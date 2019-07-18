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Серябкина обратилась к психологу после травли в Сети

Экс-солистке группы Serebro угрожали после того, как Елена Темникова рассказала о её связи с Максимом Фадеевым.

Серябкина обратилась к психологу после травли в Сети
Ольга Серябкина. Фото: globallookpress

В последнее время Ольга Серябкина искренне рассказывает подписчикам в Instagram о проблемах, с которыми столкнулась. На этот раз певица поделилась рассказом о травле в соцсетях. Экс-солистка группы Serebro знакома с ней не понаслышке. В школе Серябкина видела, как травят детей из бедных семей.

Певица сравнила это явление, которое еще называют буллингом, с охотой гиеновых собак. Хищники выбирают одну жертву и преследуют её, пока та не выбьется из сил. С появлением Интернета также появился кибербуллинг, или травля в Сети. Именно ей поверглась Ольга Серябкина.

Экс-солистке группы Serebro угрожали. Серябкиной стало страшно выходить из дома, писать стихи. Девушка чувствовала себя опустошенной. Только психолог помог певице найти силы справится с общественным давлением. Певица подчеркнула, что буллинг может иметь место в школе, на работе, в Сети – где угодно, и от этого никто не застрахован.

«И это не зависит от того, медийная личность ты или нет. Когда дело касается травли, то у неё нет лица. Есть общее мнение и твои чувства. И бывает сложно перенести такое. Я искренне хочу оградить всех от издевательств, чтобы этого было меньше в нашей жизни», — написала Ольга Серябкина.

Последний раз певица столкнулась с травлей меньше месяца назад. Тогда её бывшая коллега Елена Темникова призналась в интервью, что у Серябкиной был роман с Максимом Фадеевым. Продюсер Serebro более 30 лет женат и воспитывает сына. Не удивительно, что после новости на Серябкину обрушилась тонна негативных комментариев. В ответ экс-солистка группы Serebro заявила, что на самом деле у неё был роман не с Фадеевым, а с Темниковой.

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Елена ТемниковаМаксим ФадеевОльга Серябкинатравля в Сети

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Серябкина обратилась к психологу после травли в Сети
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