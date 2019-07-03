Рустам Солнцев предложил Темниковой не скрывать чувств к Серябкиной

Шоумен Рустам Солнцев в своем YouTube-канале раскритиковал певицу Елену Темникову, которая не так давно в интервью выложила всю правду об отношениях своей бывшей подруги по группе «Серебро» Ольги Серябкиной и продюсера Максима Фадеева. Она рассказала, что не раз заставала их вместе в номерах отелей, из-за чего неловко становилось всем.

По словам Рустама Солнцева, скандал между двумя певица только набирает обороты. «Я обожаю, когда красивые и худые девчонки выясняют отношения. При этом Темникова бьет копытом и отрицает однополую любовь с Серябкиной. И зря это делает. У Темниковой видна накрутка лайков в соцсетях и покупка треков. Песни у нее тыренные. Своими шаловливыми ручками она так и хочет что-нибудь спереть. В принципе, я бы на месте Темниковой делал то же самое. Серябкина сейчас дала ей жирный инфоповод, которым надо пользоваться», — заявил Рустам Солнцев.

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Как считает бывший участник проекта «Дом-2», Темникова очень обыденная и не яркая певица. На ее концертах очень мало поклонников. При этом все они недовольны ее образами.

«Не надо представать святошей с детьми. Лучше быть сексуальной развратницей и любительницей однополого секса», — заявил он.