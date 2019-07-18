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Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи решила, что достойна премии «Эмми»

Сыгравшая Бриенну Тарт артистка поборется за награду как лучшая сериальная актриса второго плана.

Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи решила, что достойна премии «Эмми»
Гвендолин Кристи в роли Бриенны таррт. Кадр из сериала "Игра престолов"

Актриса Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов», номинировала сама себя на престижную премию «Эмми». Артистка поборется за награду как лучшая актриса второго плана в сериале.

Компания HBO не выдвигала Кристи на премию. В числе выбранных телеканалом номинантов значатся другие звезды фэнтезийной саги – Лина Хиди, Питер Динклейдж, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Кит Харрингтон и Николай Костер-Вальдау. Тем не менее, Гвендолин имела полное право сделать это самостоятельно.

По правилам, артист может выдвинуться на «Эмми» сам или через своих представителей. Для этого необходимо лишь заплатить вступительный взнос в сумме 225 долларов. Вместе с Гвендолин так же поступили Алфи Аллен и Карис ван Хаутен, исполнившие в сериале роли Теона Грейджоя и Мелисандры.

Как отмечает The Hollywood Reporter, подобные номинации не редкость в кинематографии, а актеры-самовыдвиженцы часто удостаиваются наград. Напомним, «Игра престолов» в этом году претендует на небывало большое число заветных статуэток. Сериал номинирован на «Эмми» в рекордных 32 категориях.

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Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи решила, что достойна премии «Эмми»
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