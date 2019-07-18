Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи решила, что достойна премии «Эмми»

Актриса Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов», номинировала сама себя на престижную премию «Эмми». Артистка поборется за награду как лучшая актриса второго плана в сериале.

Компания HBO не выдвигала Кристи на премию. В числе выбранных телеканалом номинантов значатся другие звезды фэнтезийной саги – Лина Хиди, Питер Динклейдж, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Кит Харрингтон и Николай Костер-Вальдау. Тем не менее, Гвендолин имела полное право сделать это самостоятельно.

По правилам, артист может выдвинуться на «Эмми» сам или через своих представителей. Для этого необходимо лишь заплатить вступительный взнос в сумме 225 долларов. Вместе с Гвендолин так же поступили Алфи Аллен и Карис ван Хаутен, исполнившие в сериале роли Теона Грейджоя и Мелисандры.

Как отмечает The Hollywood Reporter, подобные номинации не редкость в кинематографии, а актеры-самовыдвиженцы часто удостаиваются наград. Напомним, «Игра престолов» в этом году претендует на небывало большое число заветных статуэток. Сериал номинирован на «Эмми» в рекордных 32 категориях.