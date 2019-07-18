Дарья Повереннова пожаловалась на непростую актерскую судьбу

Актриса Дарья Повереннова на своей страничке в Instagram порассуждала о непростой актерской судьбе. По ее признанию, многие люди считают, что актеры только и делают, что отдыхают. Сама она заметила, что это далеко не так. Как сказала Повереннова, многие актеры со временем становятся невостребованными и начинают ломать голову, как им прокормить семью и заработать деньги. Многие любыми способами стараются не впасть в депрессию, сохранить лицо и не потерять чувство собственного достоинства.

Повереннова расстроена, что в России так до сих пор и не создан актерский профсоюз. По ее признанию, он бы мог дать актёрам, которых перестали звать сниматься в картинах, возможность не беспокоиться в завтрашнем дне.

«Мы не получаем процентов с показа, как в Америке, к примеру. Поэтому, ты работаешь — ты зарабатываешь, съёмок нет, спектаклей нет! И я уважаю своих коллег, которые в непростые профессиональные периоды находят в себе силы продолжать жить, двигаться вперёд, осваивать что-то новое, путешествовать, учиться, а не сидеть в четырёх стенах или жаловаться на судьбу!» — сказала актриса.

По словам Дарьи Поверенновой, в профессии актера многое вообще не связано с талантом. Здесь все решает понравился или не понравился конкретный человек режиссеру и съемочной группе. Она попросила всех своих подписчиков поддерживать актеров, а не набрасываться на них с критикой.