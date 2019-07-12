Дарья Повереннова приручила в Индии бурундука

В стране слонов актриса любуется достопримечательностями, не забывая поддерживать форму в спортзале.

Популярная актриса Дарья Повереннова отдыхает Индии. Но отпуск звезда проводит с пользой для души, ума и тела. Так во время посещения легендарного Тадж-Махала она едва не прослезилась, а еще узнала, что полупрозрачный белый мрамор, из которого выложены стены при ярком дневном свете выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.

А колонны в декоре в реальности имеют 3 грани, но если взглянуть на них чуть издали или снизу вверх, за счет узора кажутся шестигранными. Камни же в инкрустации гробниц при попадании на них прямого света кажутся прозрачными.

Еще актриса похвасталась поклонникам тем, что приручила бурундука!

И, конечно, звезда не забывает поддерживать свою великолепную физическую форму даже во время отпуска.

«Бегать по улице в температуру 32-35 градусов невозможно. Круто, что в отеле есть спортзал с хорошими беговыми дорожками. Правда, мы видели бегунов в 5 часов утра, бегущих вдоль оживленного шоссе. Не айс!», — написала Повереннова в Instagram.

И напоследок актриса сообщила, что собирается принять участие в массовом забеге по ночной Москве 13 июля — необходимо преодолеть дистанцию в 10 км.