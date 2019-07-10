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Дело о домогательствах против Кевина Спейси могут закрыть

Улик против звезды катастрофически не хватает.

Дело о домогательствах против Кевина Спейси могут закрыть
В деле о домогательствах против Кевина Спейси не хватает улик. ФОТО: GLOBALLOOK

Скандал, разгоревшийся вокруг имени голливудской звезды Кевина Спейси, переходит в свою решающую стадию. Уже 31 июля в США состоится очередное заседание суда, на котором адвокат актера потребует ни много ни мало закрыть уголовное дело по обвинению актера в сексуальных домогательствах. Звезду «Карточного домика» обвиняет 46-летний актер Энтони Рэпп, утверждающий, что, когда ему было 14 лет, Спейси пригласил его на вечеринку, а после попытался вступить с ним в сексуальный контакт.

Но вот в ходе разбирательств в суде потерпевший отказался предоставить телефон, в котором, по заявлениям Рэппа, находились компрометирующие Спейси записи. И поскольку телефон в этом деле оказался главной уликой против актера, то на следующем заседании дело уже может быть закрыто, сообщает Deadline.

Впрочем, никакие оправдания уже не восстановят репутацию и карьеру Спейси. Кинокритик Давид Шнейдеров предполагает, что облава на него и продюсера Вайнштейн носит политический характер, ведь весь Голливуд в свое время выступил единым фронтом против Дональда Трампа. А обвиненные звезды выступали за партию демократов. Так что, пока Трамп будет президентом, на экраны Кевин Спейси вернуться не сможет.

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Дональд ТрампКевин Спейсиобвинения в домогательствахсудХарви Вайнштейн

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Дело о домогательствах против Кевина Спейси могут закрыть
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