Бледанс объяснила, почему Купер мог уйти к Леди Гаге

Многие россияне дружно заступились за Ирину Шейк перед Леди Гагой. Поклонники модели превратили Instagram артистки в новую социальную сеть, где общаются друг с другом и шутят над певицей. Эвелина Бледанс узнала об этом из аккаунта Павла Воли. Комментарии рассмешили телеведущую.
Конечно же, Бледанс тоже поиронизировала в Instagram Леди Гаги. Звезда похвалила сплоченность соотечественников. На защиту Ирины Шейк встали Михаил Галустян, Сергей Жуков, Максим Галкин и многие другие. Эвелина Бледанс жалеет лишь об одном – Леди Гага не знает русского языка.
По мнению телеведущей, история Ирины Шейк типична. Бледанс жаль русскую модель, которой не везет в личной жизни. По мнению звезды, если Брэдли Купер действительно закрутил роман с Леди Гагой, значит ему не хватает острых ощущений.
«На самом деле там просто две женщины, и случайно вышло, что они обе такие известные. Разонравилась эта, полюбил другую и ушел к ней, в одной чего-то не хватало, а у другой это было», — рассказала Эвелина Бледанс корреспонденту портала Teleprogramma.pro.