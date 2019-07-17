НОВОСТИ

Бледанс объяснила, почему Купер мог уйти к Леди Гаге

Телеведущая от души повеселилась, читая комментарии в Instagram певицы.

Бледанс объяснила, почему Купер мог уйти к Леди Гаге
Эвелина Бледанс. Фото: globallookpress

Многие россияне дружно заступились за Ирину Шейк перед Леди Гагой. Поклонники модели превратили Instagram артистки в новую социальную сеть, где общаются друг с другом и шутят над певицей. Эвелина Бледанс узнала об этом из аккаунта Павла Воли. Комментарии рассмешили телеведущую.

Конечно же, Бледанс тоже поиронизировала в Instagram Леди Гаги. Звезда похвалила сплоченность соотечественников. На защиту Ирины Шейк встали Михаил Галустян, Сергей Жуков, Максим Галкин и многие другие. Эвелина Бледанс жалеет лишь об одном – Леди Гага не знает русского языка.

По мнению телеведущей, история Ирины Шейк типична. Бледанс жаль русскую модель, которой не везет в личной жизни. По мнению звезды, если Брэдли Купер действительно закрутил роман с Леди Гагой, значит ему не хватает острых ощущений.

 «На самом деле там просто две женщины, и случайно вышло, что они обе такие известные. Разонравилась эта, полюбил другую и ушел к ней, в одной чего-то не хватало, а у другой это было», — рассказала Эвелина Бледанс корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramБрэдли Купер и Леди ГагаИрина Шейк и Брэдли КуперЛеди ГагаЛеди Гага последние новостиЭвелина Блёданс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бледанс объяснила, почему Купер мог уйти к Леди Гаге
Интересно?
Поделись с друзьями: