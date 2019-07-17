Бледанс объяснила, почему Купер мог уйти к Леди Гаге

Многие россияне дружно заступились за Ирину Шейк перед Леди Гагой. Поклонники модели превратили Instagram артистки в новую социальную сеть, где общаются друг с другом и шутят над певицей. Эвелина Бледанс узнала об этом из аккаунта Павла Воли. Комментарии рассмешили телеведущую.

Конечно же, Бледанс тоже поиронизировала в Instagram Леди Гаги. Звезда похвалила сплоченность соотечественников. На защиту Ирины Шейк встали Михаил Галустян, Сергей Жуков, Максим Галкин и многие другие. Эвелина Бледанс жалеет лишь об одном – Леди Гага не знает русского языка.

По мнению телеведущей, история Ирины Шейк типична. Бледанс жаль русскую модель, которой не везет в личной жизни. По мнению звезды, если Брэдли Купер действительно закрутил роман с Леди Гагой, значит ему не хватает острых ощущений.