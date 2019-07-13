Леди Гагу затравили в Сети после слухов о романе с Купером

Большинство комментариев в Instagram певицы пишут недовольные россияне, так как хотят заступиться за Ирину Шейк.

Недавно слухи о романе между Леди Гагой и Брэдли Купером приняли новый оборот. Ещё осенью звезд заподозрили в тайной связи. Апогеем стало их выступление на «Оскаре». Актер и певица выглядели настолько убедительно в роли любовников, что у поклонников не осталось сомнений.

Ирина Шейк прожила с Брэдли Купером четыре года. Они казались счастливой парой, гуляя по Лос-Анджелесу с двухлетней дочкой Леей. Однако в мае модель рассталась с актером. Оба личную жизнь не комментируют, но фанаты тут же заподозрили Леди Гагу в разрыве.

Новость о том, что Леди Гага переехала к Брэдли Куперу, взорвала российских поклонников Ирины Шейк. В Instagram на певицу посыпались тонны русскоязычных комментариев с призывами расстаться с актером и не мешать модели строить личную жизнь.

«Гага, верни немедленно Бредлика Ире, Бузова ведь отменила моду на разводы!», «Угнала, как чужую машину девятку!», «Гага, забирай Лешку Панина, отдай Ирке Брэдлика! Ну будь компетентна!», «Вот такой вот Вad romance», — написали в комментариях.