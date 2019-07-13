ЗВЕЗДЫ

Леди Гагу затравили в Сети после слухов о романе с Купером

Большинство комментариев в Instagram певицы пишут недовольные россияне, так как хотят заступиться за Ирину Шейк.

Леди Гагу затравили в Сети после слухов о романе с Купером
Леди Гага и Брэдли Купер. Фото: globallookpress

Недавно слухи о романе между Леди Гагой и Брэдли Купером приняли новый оборот. Ещё осенью звезд заподозрили в тайной связи. Апогеем стало их выступление на «Оскаре». Актер и певица выглядели настолько убедительно в роли любовников, что у поклонников не осталось сомнений.

Ирина Шейк прожила с Брэдли Купером четыре года. Они казались счастливой парой, гуляя по Лос-Анджелесу с двухлетней дочкой Леей. Однако в мае модель рассталась с актером. Оба личную жизнь не комментируют, но фанаты тут же заподозрили Леди Гагу в разрыве.

Новость о том, что Леди Гага переехала к Брэдли Куперу, взорвала российских поклонников Ирины Шейк. В Instagram на певицу посыпались тонны русскоязычных комментариев с призывами расстаться с актером и не мешать модели строить личную жизнь.

Леди Гага. Фото
Россияне ненавидят Леди Гагу после слухов о романе с Брэдли Купером. Скриншот: instagram.com/ladygaga/

«Гага, верни немедленно Бредлика Ире, Бузова ведь отменила моду на разводы!», «Угнала, как чужую машину девятку!», «Гага, забирай Лешку Панина, отдай Ирке Брэдлика! Ну будь компетентна!», «Вот такой вот Вad romance», — написали в комментариях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брэдли Купер и Леди ГагаИрина ШейкИрина Шейк и Брэдли Куперкритика в соцсетяхЛеди Гагатравля в Сети

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Леди Гагу затравили в Сети после слухов о романе с Купером
Интересно?
Поделись с друзьями: