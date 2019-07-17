ЗВЕЗДЫ

Павел Воля посоветовал Леди Гаге выучить русский язык

Юмориста впечатлило, что творится на страничке в соцсетях певицы.

Павел Воля посоветовал Леди Гаге выучить русский язык
Павел Воля посоветовал Леди Гаге выучить русский язык/globallookpress.com

Юморист Павел Воля в Instagram заявил, что знаменитой американской певице Леди Гаге нужно срочно выучить русский язык, чтобы ознакомиться с комментариями пользователей, которые они ей оставляют. Он считает это отдельным видом творчества.

Напомним, недавно промелькнула информация, что актер и режиссер Брэдли Купер якобы начал жить с американской певицей, уйдя от своей гражданской супруги российской модели Ирины Шейк. Этот его поступок, а также действия Леди Гаги, вызвали осуждение наших соотечественников. Многие стали откровенно высмеивать Леди Гагу в социальных сетях. Сам Воля в восторге, как наши соотечественники защищают своих. Это, как он выразился, лучшее, что происходит сейчас в Instagram.

Кроме того, Павел Воля с помощью специальной программы показал, как бы он выглядел молодым. Правда, самому ему такой снимок не пришелся по душе.

«Вот так вот FaceApp видит меня молодым. Но я вам скажу честно, никогда таким красапедомальчиком я не был. А вообще, смешно», — заявил Павел Воля.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брэдли КуперИрина ШейкЛеди ГагаПавел Воля

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Павел Воля посоветовал Леди Гаге выучить русский язык
Интересно?
Поделись с друзьями: