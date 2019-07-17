Павел Воля посоветовал Леди Гаге выучить русский язык

Юморист Павел Воля в Instagram заявил, что знаменитой американской певице Леди Гаге нужно срочно выучить русский язык, чтобы ознакомиться с комментариями пользователей, которые они ей оставляют. Он считает это отдельным видом творчества.

Напомним, недавно промелькнула информация, что актер и режиссер Брэдли Купер якобы начал жить с американской певицей, уйдя от своей гражданской супруги российской модели Ирины Шейк. Этот его поступок, а также действия Леди Гаги, вызвали осуждение наших соотечественников. Многие стали откровенно высмеивать Леди Гагу в социальных сетях. Сам Воля в восторге, как наши соотечественники защищают своих. Это, как он выразился, лучшее, что происходит сейчас в Instagram.

Кроме того, Павел Воля с помощью специальной программы показал, как бы он выглядел молодым. Правда, самому ему такой снимок не пришелся по душе.

«Вот так вот FaceApp видит меня молодым. Но я вам скажу честно, никогда таким красапедомальчиком я не был. А вообще, смешно», — заявил Павел Воля.