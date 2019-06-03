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Дело прошлое: Анастасия Стоцкая призналась в мимолетном романе с Владом Топаловым

Музыканты начали встречаться во время гастролей в Америке.

Дело прошлое: Анастасия Стоцкая призналась в мимолетном романе с Владом Топаловым
Анастасия Стоцкая/globallookpress.com

Певица Анастасия Стоцкая стала гостьей программы «Секрет на миллион», которую на канале НТВ ведет телеведущая Лера Кудрявцева. Во время эфира разговор зашел о романах исполнительницы. Всем известно, что много лет ее продюсером был поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Когда он был женат на Алле Пугачевой, то между ним и Стоцкой вспыхнул роман. Как заявила певица, они даже целовались в подъезде. Исполнительница не смогла устоять перед дорогими подарками поп-короля.

Влад Топалов встречался с Анастасией Стоцкой/globallookpress.com

Между тем во время эфира вскрылся еще один роман звезды с известным исполнителем. Мало кто знает об этом факте. Много лет назад Стоцкая непродолжительное время встречалась с Владом Топаловым. Сама она не любит распространяться о той связи со звездой. Дело в том, что сейчас и у нее, и у Влада все хорошо в жизни. У каждого есть семья и дети.

Как сказала Стоцкая, с Топаловым они сблизились во время гастролей в США. Между молодыми людьми вспыхнули чувства. При этом вскоре они вернулись в Москву, где еще какое-то время встречались. Впрочем, долго эти отношения не продлились. Вскоре каждый занялся активно работой.

Отметим, что сейчас Влад Топалов женат на телеведущей Регине Тодоренко, которая несколько месяцев назад родила ему сына. Что касается Анастасии Стоцкой, то она замужем и у нее двое детей – дочь Вера и сын Александр.

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Тэги:

Анастасия СтоцкаяВлад ТопаловПрограмма "Секрет на миллион"Филипп Киркоров
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Дело прошлое: Анастасия Стоцкая призналась в мимолетном романе с Владом Топаловым
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